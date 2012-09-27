Россия объявила бойкот Европарламенту

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Спикер российской Госдумы Сергей Нарышкин решил бойкотировать осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за чрезмерно жесткой, по мнению России, резолюции о соблюдении последней взятых на себя обязательств.

Документ будет вынесен на голосование в начале октября и в случае принятия потребует от Москвы серьезных демократических уступок и пересмотра важных моментов внутренней и внешней политики, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Я посчитал для себя возможным выступить на сессии ПАСЕ тогда, когда условия будут соответствующими", – заявил он 27 сентября.

26 сентября Нарышкин провел совещание по участию российской делегации в открывающейся в понедельник в Страсбурге Парламентской ассамблее Совета Европы. В предварительной программе на 1 октября было намечено часовое выступление Нарышкина, на 2 октября – рассмотрение доклада об исполнении Россией своих обязательств перед Советом Европы и голосование по соответствующей резолюции. Проект этой резолюции российская сторона сочла чрезмерно жестким.

Российская делегация решила не отмалчиваться и продемонстрировать свое недовольство в этой связи. Примут ли радикальные меры – пока не ясно. Но первое решение уже есть: руководитель нижней палаты парламента отменил свое участие в Парламентской ассамблее.

Как ранее писал Главред, Россия вступила в Совет Европы в 1996 году. Обычно ассамблея рассматривает доклады по исполнению странами-членами своих обязательств раз в два года. Однако в случае с Россией рассмотрение не раз переносилось как из-за технических трудностей, связанных с масштабом страны, так и по политическим причинам. Например, из-за конфликта с Грузией в августе 2008 года. Последняя на данный момент резолюция по соответствующему докладу была принята в 2005 году.

фото: НТВ

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