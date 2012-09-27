ЛАГ призвала признать богохульство уголовным преступление

{1-}Лига арабских государств (ЛАГ) предложила признать богохульство уголовным преступлением из-за антиисламского фильма «Невинность мусульман», который спровоцировал целую серию нападений на посольства США в мусульманских странах.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Набиль Аль-Араби заявил, что мировому сообществу необходимо признать богохульство уголовным преступлением. Он отметил, что оскорбление чувств верующих представляет собой серьезную угрозу безопасности во всем мире, сообщает РБК.

«Пока мы не признаем, что подобные действия не могут быть оправданы какими бы то ни было доводами, это будет лишь игрой с огнем. Мы предупреждаем, что оскорбление религиозных чувств и символов веры — это реальная угроза безопасности во всем мире», — заявил Аль-Араби.

В первую очередь выступление главы ЛАГ касалось появления скандального фильма «Невинность мусульман». Он подчеркнул, что осуждает насилие, которое последовало после появления записи в интернете, и добавил, что будь подобное законодательство уже принято, то его механизмы смогли бы стать превентивной мерой и не допустить подобного развития ситуации.

Фильм "Невиновность мусульман" вы можете посмотреть здесь

«Мы не видим никакой связи между свободой слова, нацеленной на культурное обогащение наций и развитие цивилизации, и действиями, суть которых является оскорблением веры и культуры других народов», — добавил он.

Западные страны, которые являются союзниками ЛАГ по ключевым вопросам, также отрицательно воспринимают насилие, которое спровоцировало появление фильма, однако считают, что полная свобода слова и самовыражения является одним из прав человека в системе развитого демократического общества.

Остальные участники заседания воздержались от комментариев по данному вопросу, сосредоточив переговорный процесс на решении сирийской проблемы и обсуждения ситуации на Ближнем Востоке в целом.

Напомним, антиисламский фильм вызвал волну акций протеста в мусульманских странах, вышедший в США. Протесты из-за появления фильма, которые начались 11 сентября в Египте и Ливии и затем распространились по исламскому миру, уже привели к гибели по меньшей мере семи человек. В ходе нападения на американское консульство в Бенгази на востоке Ливии был убит посол США в этой стране Крис Стивенс.

Напомним, антизападные настроения в мусульманском мире направлены в основном против США, однако их подогрела публикация карикатур на пророка Мухаммеда во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo.

В то же время, Charlie Hebdo продал весь свой тираж еще в среду, но издательство решило опубликовать еще 70 тысяч копий 21 сентября, ко времени пятничных молитв в мечетях.

В Египте имам Ахмед Фуад Ашуш издал фетву, требующую убить всех, кто участвовал в создании антиисламского фильма «Невинность мусульман».

Между тем о вызвавшем волну протестов «Невинность мусульман» по-прежнему мало что известно.

Из выложенных на YouTube фрагментов видно, что это малобюджетный любительский фильм. Пророк Мухаммед изображен в нем любителем женщин и предводителем кровожадной банды.

фото: i-g-t.org

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