Аэропорт «Борисполь передадут в концессию

27 сентября 2012, 11:15

{1-}Кабинет министров внес государственный международный аэропорт (ГМА) "Борисполь" в список объектов госсобственности, подлежащих передаче в концессию на конкурсной основе.

Как говорится в сообщении Мининфраструктуры, соответствующее постановление накануне подписал премьер-министр Николай Азаров, пишет Интерфакс-Украина.

"Аэропорт "Борисполь" будет трансформирован в международный хаб: для этого планируется привлечь профессионального эксплуатанта с международным опытом работы", - отмечает министерство.

Согласно решению правительства, ключевая задача концессии – решить ряд накопившихся проблем аэропорта, связанных с уровнем обслуживания пассажиров и авиакомпаний, обеспечив эффективное управление "Борисполем" и создание условий для увеличения пассажиропотока.

Концессионер, согласно постановлению, будет выбран на открытом конкурсе, условия которого правительство поручило разработать Мининфраструктуры. Концессионер должен будет обеспечить повышение уровня наземного сервиса, продуктивность работы персонала, сохранение всех рабочих мест и социальных гарантий. Победителя концессионного конкурса будет определять Кабмин.

"Преимущество данной формы работы заключается в том, что сам аэропорт остается в государственной собственности, при этом инвестиционную нагрузку берет на себя частный инвестор. Для аэропорта "Борисполь" это очень важно – ведь все, что было построено к Евро-2012, в основном, строилось за кредитные средства", - приводится в сообщении Мининфраструктуры комментарий заместителя главы ведомства Дмитрия Демидовича.

По его словам, механизм концессии позволяет эффективно осуществлять проекты государственно-частного партнерства. "Если далее государство будет определять политику развития аэропорта, а частный инвестор будет осуществлять вложения – это очень сильный тандем", - считает замминистра.

Согласно условиям конкурса, будущий концессионер "Борисполя" должен будет обслуживать кредитные обязательства в размере более $600 млн, а также инвестировать в расширение терминала D с достройкой трансферной зоны и терминальной части по обслуживанию. Внутренних рейсов более $100 млн, а в целом за два года – не менее 2,3 млрд грн (около $280 млн по текущему курсу).

Мининфраструктуры считает целесообразным передачу в концессию целостного имущественного комплекса, а не отдельно определенного имущества

"Я думаю, что в результате концессионного конкурса будет выбран достойный инвестор, который имеет опыт управления подобными проектами и сможет реализовать те стратегические планы, которые закладывает Министерство инфраструктуры", - заявил Демидович.

Как сообщалось, концессия как инструмент развития авиаперевозок была заложена в Государственную комплексную программу развития авиапромышленности Украины до 2010 года, а затем она стала составной частью Программы экономических реформ на 2010-2014 гг.

В мае этого года вице-премьер Борис Колесников публично заявил о возможности проведения конкурса по концессионному управлению ГМА "Борисполь" в октябре-ноябре текущего года.

ГМА "Борисполь" является главным аэропортом страны и обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Это единственный аэропорт Украины, из которого осуществляются трансконтинентальные рейсы.

Предприятие имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4000 м и шириной 60 м, вторую - длиной 3500 м и шириной 63 м.

Аэропорт "Борисполь" в январе-июне 2012 года увеличило чистую прибыль на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 270,5 млн грн, а чистый доход – на 13%, до 720,4 млн грн. За первое полугодие 2012 года он обслужил 3,833 млн пассажиров, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

фото: svit24.net

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