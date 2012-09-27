В Симферополе крымские татары протестуют против «Невинности мусульман»

Сегодня, 27 сентября, в Симферополе проходит многотысячный митинг крымских татар, которые выступают против фильма «Невинность мусульман».
На митинг собралось большое количество крымских татар, среди которых женщины, одетые в хибаб, пришедшие вместе с детьми, передает УНН.
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Они держат в руках плакаты с лозунгами: "Отбросьте молчание! О, мусульмане!", "Осудите каждого, кто оскорбляет Посланника Аллаха", "Честь пророка - честь мусульман". Кроме того, они держат в руках флаги с лозунгами: "Вам не избежать правосудия Аллаха", "Оскорбление пророков - оскорбление всевышнего", "Мы любим пророка Мухаммеда" и другие.
Фильм "Невиновность мусульман" вы можете посмотреть здесь
Место проведения акции ограждено молодыми людьми, которые держат в руках ленты, на которых также написано высказывания из Корана "Мы отправим тебя как милость к мирам. Пророк Мухаммед".
По словам председателя мусульманской общины Давет Руслана Рамазанова, мусульманский мир "не может спокойно смотреть, когда унижают достоинство мусульман".
"Наша акция направлена на выражение протеста против этого и в поддержку посланника Аллаха. Мы хотим донести до мусульман позицию в западных странах в отношении мусульман-правителей, которые ничего не делают, чтобы защитить ислам", - сказал Рамазанов.
Он также отметил, что в акции также принимают участие мусульмане, которые приехали из других регионов Украины, а также представители религиозного движения Хизб-ут-Тахрир.
Напомним, публикация на YouTube созданного в США видеоролика «Невинность мусульман», в котором в негативном свете представлен пророк Мухаммад, вызвала антиамериканские акции протеста более чем в двадцати странах мира.
После этого ряд европейских изданий вышли с карикатурами на пророка Мухаммеда. В свою очередь одна из египетских газет высмеяла на своих страницах западный образ мышления.
фото: vozrojdenie.info; crimea.comments.ua
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