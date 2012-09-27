В Грузии у министра нет денег на покупку квартиры

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Министр экономики Грузии Вера Кобалия снимает жилье, поскольку на свою зарплату министра не может приобрести себе квартиру.

По ее словам, в грузинском правительстве нет миллиардеров или миллионеров. Об этом Кобалия рассказала в эфире 5 канала.

"Я сама беженка из Абхазии, я родилась в Сухуми и много лет жила в Канаде. В 2010 году я вернулась в Грузию, на сегодня я арендую квартиру, так как у меня зарплата, которая на сегодня не позволяет ...", – сказала она и засмеялась.

На вопрос, сколько же составляет ее зарплата, она ответила: "Если в долларах, вместе с бонусом, выходит где-то 2 тысячи долларов".

"Это не выше чем зарплата наших министров… ниже", – прокомментировал это экс-министр экономики Виктор Суслов.

Как ранее писал Главред, украинцы – одни из самых бедных в мире, их собственность в денежной форме, по состоянию на 2011 год, составила 928 евро (не считая денег, потраченных на кредиты). Это позволило нашей стране занять 49-ю строчку среди 52 стран, чей ВВП вместе составляет 90% общего мирового ВВП.

В то же время, украинские миллионеры множатся со скоростью 6% или 1 500 новых миллионеров в год.

По данным рейтинга Forbes, по состоянию на апрель 2012 общий доход 100 самых богатых украинцев превышает $54 млрд, тогда как в активах 200 самых богатых людей США находится примерно $58,2 млрд.

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