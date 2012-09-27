США назвали Ассанжа врагом государства

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Власти США считают основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа является врагом государства, а сам веб-сайт – угрозой национальной безопасности.

Об этом говорится в документах контрразведки ВВС страны, с которых был снят гриф "секретно", сообщает Интерфакс-Украина.

В документах есть предупреждение, что военнослужащие, которые каким-либо образом контактируют с Wikileaks или с теми, кто поддерживает этот веб-сайт, могут быть обвинены во "взаимодействии с врагом".

Максимальным наказание по такому обвинению является смертная казнь.

В категорию врагов государства в США входят террористическая организация "Аль-Каида" и группировка "Талибан".

Как ранее писал Главред, в своем видеообращении к представителям Генассамблеи ООН основатель Wikileaks Дж.Ассандж подверг критике президента США Барака Обаму за то, что он одновременно поддерживает свободу слова на Ближнем Востоке и преследует его организацию за раскрытие дипломатической переписки. В своем обращении к Генассамблее ООН он заявил, что Великобритания и Швеция по-прежнему не дали ему гарантии, что его не будут экстрадировать в США, где основателю Wikileaks может грозить смертная казнь.

Напомним, власти Эквадора в августе этого года объявили о том, что решили предоставить политическое убежище Дж.Ассанджу и заявили, что готовы скрывать его в своем посольстве в Британии 10 лет.

Со своей стороны, британские власти отказываются выпускать Дж.Ассанджа из страны, мотивируя это тем, что должны экстрадировать его в Швецию. Более того, в Лондоне обещают задержать Дж.Ассанджа, если он покинет здание посольства и попытается добраться до аэропорта.

фото: стоп-кадр The Guardian

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