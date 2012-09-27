МММ развалится 1 октября – СМИ

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Сергей Мавроди, собрав ближайших соратников, объявил, что конец пирамиды МММ-2012 назначен на 1 октября 2012 года

Такой вывод сделали журналисты программы "Гроші", когда в их распоряжении оказалась флешка с видео, на котором видно, как человек, похожий на Сергея Мавроди, рассказывает своим соратникам о закрытии финансовой пирамиды, сообщает ТСН.

Что именно этот человек вдохновенно рассказывает трем своим слушателям – на видео почти не слышно – только иногда улавливается суть. В частности, он говорит о необходимости сохранять спокойствие, о замораживании счетов, закрытии пирамиды и о том, что все средства пойдут в оффшоры.

Напомним, за время последней реинкарнации пирамиды МММ внутри системы уже объявлялся несколько раз режим спокойствия. Выплаты действительно на некоторое время прекращались. «Или на этот раз случайно "режим спокойствия" перерастет в режим смерти МММ?», – задаются вопросом журналисты.

По данным программы, в порядке эксперимента журналист программы "Гроші" после открытия МММ-2012 вложил в систему 100 долларов, поэтому он решил, что сейчас надо поскорее их снимать. Однако все оказалось не так просто. Для того чтобы забрать деньги, с него попросили 720 гривен – пришлось отдавать.

"Гроші" свои деньги забрали и даже немного заработали. Однако если верить публикуемому видео, уже через неделю миллионы МММ-вкладчиков опять останутся с нулями на банковских картах. А их деньги снимет некий неизвестный в Москве.

Как ранее писал Главред, в России появилась новая политическая партия - Всероссийская политическая партия МММ. О создании политсилы было объявлено в Курске в воскресенье, 16 сентября. Учредительный съезд партии выбрал ее председателем основателя финансовых пирамид МММ и МММ-2011 Сергея Мавроди.

Основными задачами новой партии, по заявлению участников съезда, является "справедливое перераспределение имеющихся средств, их рациональное использование и забота об окружающих". Лозунгом Всероссийской политической партии МММ стала фраза "Мы меняем мир".

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