Греческие футбольные клубы рекламируют публичные дома и похоронные бюро

{1-}Греческий футбольный клуб "Вокефалас" в условиях финансового кризиса разместил на форме игроков рекламу публичного дома.
"Мы вынуждены так играть, потому что федерация футбола больше не поддерживает нас", - оправдывается президент "Вокефаласа" Иоаннис Батциолас, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на финскую газету Ta Nea.
Футболисты "Вокефаласа" уже опробовали новую форму в товарищеском матче.
Между тем, на черной форме другого клуба "Палиопиргос" расположена реклама похоронного агентства.
Напомним, в Греции проходит масштабная забастовка, парализовавшая транспорт, банки, больницы
Сотни тысяч греков, вышедших на первую с июня всеобщую забастовку, фактически парализовали работу почти всех секторов в стране, протестуя против очередного раунда сокращения госрасходов.
фото: tanea.gr
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