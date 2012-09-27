Греческие футбольные клубы рекламируют публичные дома и похоронные бюро

{1-}Греческий футбольный клуб "Вокефалас" в условиях финансового кризиса разместил на форме игроков рекламу публичного дома.

"Мы вынуждены так играть, потому что федерация футбола больше не поддерживает нас", - оправдывается президент "Вокефаласа" Иоаннис Батциолас, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на финскую газету Ta Nea.

Футболисты "Вокефаласа" уже опробовали новую форму в товарищеском матче.

Между тем, на черной форме другого клуба "Палиопиргос" расположена реклама похоронного агентства.

Напомним, в Греции проходит масштабная забастовка, парализовавшая транспорт, банки, больницы

Сотни тысяч греков, вышедших на первую с июня всеобщую забастовку, фактически парализовали работу почти всех секторов в стране, протестуя против очередного раунда сокращения госрасходов.

фото: tanea.gr

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