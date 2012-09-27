Украина обжаловала решение суда по долгам компании Тимошенко

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Правительство Украины обжаловало в апелляционном порядке решение Хозяйственного суда Киева о выплате украинским правительством Министерству обороны РФ более 3,1 млрд грн (около $390 млн) долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ), которой ранее руководила экс-премьер Юлия Тимошенко.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

"Сообщаем, что апелляционная жалоба на данное судебное заседание была подана 25 сентября 2012 года в Киевский апелляционный хозяйственный суд Киева представителем Кабинета министров Украины", – говорится в ответе Минюста на информационный запрос агентства.



Как ранее писал Главред, 19 сентября Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Минобороны РФ по долгу ЕЭСУ, обязав Украину выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн 53 тыс. 506 грн.



Указанный долг, как утверждает истец, возник в конце 1990-х годов, когда ЕЭСУ во главе Юлией Тимошенко не выполнила гарантированное правительством Украины во главе с Павлом Лазаренко соглашение 1997 года о поставках корпорацией ЕЭСУ продукции для нужд российского оборонного ведомства.



Представитель корпорации ЕЭСУ в суде заявил, что письма Павла Лазаренко юридически не является госгарантией, а ЕЭСУ выполнить поставки в полном объеме помешало давление со стороны государственных органов Украины.



Представители правительства Украины на заседании суда указывали на истечение срока исковой давности, а также утверждали, что никаких госгарантий по обязательствам ЕЭСУ не было.



Напомним, в настоящее время Киевский райсуд Харькова рассматривает дело по обвинению экс-премьера, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко в махинациях в рамках корпорации ЕЭСУ, которой она в свое время руководила. Прокуратура заявила иск о возмещении экс-премьером Украины Ю.Тимошенко ущерба в 19,5 млн грн по делу ЕЭСУ. Генпрокурор Виктор Пшонка утверждает, что уголовное дело против Ю.Тимошенко по корпорации ЕЭСУ было незаконно закрыто в 2005 году под давлением бывшего на то время президента страны Виктора Ющенко сразу после назначения Ю.Тимошенко главой правительства.

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