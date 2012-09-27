Стрелок из «Каравана» не связан с бандой Дикаева - СМИ

{1-} Стрелок из «Каравана» не имеет отношения к одесской банде киллеров Аслана Дикаева. Об со ссылкой на источники в МВД передает «Сегодня».

Напомним, как сообщал «Главред», вчера, 26 сентября, в СМИ появилась информация о том, человек, убивший троих охранников супермаркета – Андрей Шемятенков, киллер из Одессы, связанный с Асланом Дикаевым.

Как известно, 1 октября в Одессе спецслужбы разгромили банду Аслана Дикаева. Он сам и Хасан Хадисов были убиты, а Шемятенков скрылся. Некоторые источники сообщали, что одесситу сделали пластическую операцию, потому до сих пор он разгуливал на свободе.

Источник в милицейских кругах категорически опроверг эти слухи и рассказал о судьбе беглого киллера.

После бегства из Одессы Шемятенков смог пробраться в Крым, где он разыскал своих подельников. На счету этой банды было множество преступлений, в одном из которых – налете на антиквара – принимал участие и Андрей. За это ему полагалась доля из денег, взятых при налете.

Шемятенков потребовал свою долю, однако бандиты решили, что Андрея нужно убрать. Во-первых, чтобы не отдавать ему деньги, а во-вторых, все понимали, что Шемятенкова усиленно ищут, и непременно найдут. Тогда он, спасая себя, может выдать и членов этой банды.

Шемятенкова обманом выманили под Симферополь и там один из подельников выстрелил ему в лоб из ТТ. Труп бросили на месте. Произошло это 6 октября, а через 10 дней останки обнаружили.

Сразу прошла информация, что нашли труп Шемятенкова, однако в МВД некоторое время это отрицали. Но в конце октября по отпечаткам ладоней (с пальцев уже нельзя было снять оттиски) экспертиза установила, что погибший – это Шемятенков. Позже вывод с точностью 99,9% подтвердила и экспертиза ДНК.

Вскоре вышли и на след бандитов, убивших киллера, они арестованы. Тогда и всплыли все подробности смерти убийцы.

Фото, видео: militia.kiev.ua, youtube.com

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