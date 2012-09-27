Колесниченко рассказал, как сделать русский язык государственным

{1-} Общественность заинтересована в присвоении русскому языку статуса государственного, однако для этого нужны изменения Конституции.

Об этом заявил депутат-регионал Вадим Колесниченко в комментариях «Главреду».

«Мы должны понимать, что на идею о придании русскому статуса второго государственного есть запрос», - отметил парламентарий.

Колесниченко напомнил, что государственный статус русского языка остается в программе Партии регионов.

«Только это делается не законом, а конституционными изменениями, которые можно одобрить только на всеукраинском референдуме, после того, как 300 депутатов проголосуют в парламенте», - отметил депутат.

Отметим, что в настоящее время законопроект отложен, однако эксперты уверены, что события вокруг присвоения государственного статуса русскому языку будут развиваться и дальше.

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