На избирательных участках начали установку видеокамер

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Уже на 4 тысячах избирательных участков в Украине установлены веб-камеры для контроля хода парламентских выборов 28 октября.

Дочерня компания российской «Ситроникс» начала работы по установке оборудования для системы видеонаблюдения за голосованием и подсчетом голосов избирателей на парламентских выборах в Украине 24 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.

«За три дня программно-аппаратными комплексами (ПАК) для организации видеотрансляции оборудованы 3949 избирательных участков. На каждом из них установлен ПАК, состоящий из ноутбука Hewlett-Packard на базе процессора i5, двух web-камер высокого разрешения Logitech C310, периферийных устройств и средств коммутации», — говорится в сообщении компании.

Объектами видеонаблюдения на избирательных участках являются места выдачи бюллетеней для голосования и проведения работ со списками избирателей, а также стационарные урны для голосования. Оборудование на участках установлено таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования.

Как ранее писал Главред, Верховная Рада приняла решение об организации видеонаблюдения из помещений всех избирательных участков во время голосования. На эти цели из государственного бюджета выделено 993,6 млн грн. Согласно решению Кабинета министров, осуществлять видеонаблюдение будет компания «СИТРОНИКС информационные технологии Украины».

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