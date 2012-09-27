Собчак вернут полтора миллиона, отобранные при обыске

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Следственный комитет РФ принял решение о возврате известной телеведущей и оппозиционерке Ксении Собчак денег, изъятых при обыске по делу о беспорядках на Болотной площади 1 млн 480 тыс. евро.
Об этом 27 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
"Собчак уведомлена о возврате денег", – сказал собеседник агентства.
Как ранее писал Главред, 10 сентября Собчак проиграла очередную битву с российским правосудием. Мосгорсуд, также как и его предшественник – Басманный суд, отказался вернуть деньги, изъятые во время обыска по делу о беспорядках на Болотной площади.
«Деньги не вернули, – прокомментировала телеведущая в Твиттере решение правового органа. – Обвинений нет, денег тоже… Реально налетчики».
фото: copoka-news.ru
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