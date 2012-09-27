Собчак вернут полтора миллиона, отобранные при обыске

{1-}

Следственный комитет РФ принял решение о возврате известной телеведущей и оппозиционерке Ксении Собчак денег, изъятых при обыске по делу о беспорядках на Болотной площади 1 млн 480 тыс. евро.

Об этом 27 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

"Собчак уведомлена о возврате денег", – сказал собеседник агентства.

Как ранее писал Главред, 10 сентября Собчак проиграла очередную битву с российским правосудием. Мосгорсуд, также как и его предшественник – Басманный суд, отказался вернуть деньги, изъятые во время обыска по делу о беспорядках на Болотной площади.

«Деньги не вернули, – прокомментировала телеведущая в Твиттере решение правового органа. – Обвинений нет, денег тоже… Реально налетчики».

фото: copoka-news.ru

Новости по теме:

Собчак хранила дома 1,5 млн евро

У Собчак окончательно отобрали 1,5 миллиона евро

Ксюша Собчак похвасталась своим доходом в 1,5 млн долларов