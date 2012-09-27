Электронное правительство поможет решить проблему коррупции – эксперты

Внедрение электронного правительства в Украине поможет снизить коррупционные риски благодаря сведению к минимуму личных контактов граждан с органами власти. Такое мнение высказали эксперты в ходе международной конференции «Украина: побеждать при помощи информационных технологий», которая прошла в Киеве в четверг.

По словам главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава Каськива, внедрение IT-технологий и электронного правительства так же важно для бизнеса и общества, как внедрение честного суда, справедливого администрирования налогов. «Это фактор, благодаря которому мы можем догнать отставание в развитии, догнать утраченные технологический уклады и догнать прогресс, который все больше и больше оставляет Украину позади», - отмечает Каськив.

По мнению эксперта, IT-технологии позволят решить основную проблему Украины – коррумпированность власти. «Внедрение прозрачных механизмов взаимодействия чиновников и граждан сегодня возможно за счет технологий, известных во всем мире, однако все еще недоступных для нашей страны», - добавил Каськив.



Как отметил чиновник, от развития IT-сферы в государственном секторе напрямую зависит уровень развития общества в целом. «Основная трагедия сегодня в том, что 62% служащих Украины не владеют компьютером. Это люди, которые управляют государством. Чуть меньше – 56% учителей Украины также не используют компьютеры и Интернет в учебном процессе. Простой вопрос: каково наше будущее? Если мы не решим эту проблему и не создадим систему такую, все остальные потуги не имеют смысла», - сказал Каськив.



В первую очередь, правительству самому необходимо стать эффективным пользователем IT-услуг, добавляет директор департамента информатизации и развития информационного общества Госагентства по вопросам науки, инноваций и информации Вячеслав Артаманов. «Это касается центральных органов власти и заканчивая более узкими вещами использования облачных технологий. И это станет драйвером, когда государство становится инвестором этой отрасли», - убежден эксперт.



По словам директора департамента стратегического развития Американской торговой палаты в Украине Ярослава Войтко, в процессе внедрения IT-технологий необходима консолидация усилий всех ветвей власти. Но при этом, добавляет замглавы Днепропетровской облгосадминистрации Андрей Муксимов, преобразования возможны только при внедрении лучших мировых практик IT-интеграции государственных органов.



По мнению вице-президента компании Cisco по работе в России и СНГ Павла Бетсиса, развитие информационных технологий и создание соответствующих стимулов правительством позволит увеличить ВВП и количество новых рабочих мест за счет раскрытия потенциала новых высокотехнологичных отраслей. «Есть статистика, согласно которой каждые 10% развития широкополосного доступа в Интернет дают до 1,5% прироста ВВП. На примере России, если посмотреть по уровню затрат на IT-сектор, можно сказать, что 300-400 млрд. рублей инвестиций дали миллионы новых рабочих мест», - отметил Бетсис.



Эксперты отметили важность первых шагов правительства по внедрению IT-технологий в систему государственного управления. В частности, инициатив по внедрению электронных социальных карт и баз данных, которые позволят систематизировать существующие в стране льготы и социальные выплаты, а также существенно упростят их администрирование.



Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко в ходе конференции сказал о том, что уже до конца 2014 года большинство предприятий Украины смогут общаться с государством с помощью сети Интернет и вести свой бизнес, избегая непосредственного контакта с чиновниками. По его словам, реализация программы электронного правительства очень важна, иначе серьезного прогресса в улучшении качества государственных услуг, в борьбе с коррупцией, снижении затрат на содержание власти не будет. «Мы не настолько богатое государство, чтобы тратить большие деньги на бюрократию. Сегодня пришло время значительно сократить эти затраты, и без информационных технологий мы этого достичь не сможем», - добавил Тигипко.