Начальник охраны «Каравана» рассказал о мотивах убийцы

{1-} Охранники «Каравана» были расстреляны за попытку вызвать милицию.

Об этом заявил начальник охраны супермаркета Сергей Осташенко, передает «РБК-Украина».

«Человек покусился на наше имущество, сработала рамка, ему предложили оплатить то, что он не оплатил, он отказался. Ему предложили пройти для разбирательства в комнату старшего по смене. Он добровольно прошел, его никто за руки не тянул. Остальное развивалось так, как развивалось», - напомнил он.

Кроме того, по словам начальника охраны, никто не знает о чем говорили в комнате охраны.

Видео, сделанное перед расстрелом в комнате охраны, смотрите ЗДЕСЬ.

«Из того, что на видео видел я – человек достал чехол от пистолета, что насторожило охранников. Только по этому, я так понимаю, произошло то, что произошло. В таких случаях мы вызываем сотрудников милиции. Предположительно, как только он услышал о такой команде старшего по смене, он начал стрелять», - уверен Осташенко.

Также он абсолютно исключил месть в качестве мотива убийцы.

«Я эту версию (убийство из мести – прим.ред.) однозначно даже не принимаю во внимание. Дело в том, что старый начальник охраны сам уволился и работает на новом, более выгодном месте. Со старым начальником охраны работали какие-то люди, может, они и не сработались с новым начальником, но конфликта в коллективе у нас не было», - заявил Осташенко.

Также он рассказал, как происходит набор в службу охраны супермаркета.

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«Мы проверяем тех людей, которые к нам приходят, но при этом для нас неважно, имеет ли человек опыт работы в охране. Мы проводим людям полный инструктаж, объясняем специфику работы, но вы же понимаете, что такое предусмотреть не мог никто», - добавил Осташенко.

В настоящий момент помещение, где произошло убийство, опечатано. Оказалось, что в этой комнате не была оборудована «тревожная кнопка», которая могла бы вызывать подмогу.

Как сообщал «Главред», вчера, 26 сентября, в ТРК «Караван» неизвестный мужчина расстрелял троих охранников супермаркета и тяжело ранил четвертого. После этого он беспрепятственно скрылся с места происшествия.

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Фото: youtube.com

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