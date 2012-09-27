Полет Путина с журавлями оставил россиян равнодушными

Полет президента России Владимира Путина во главе стаи журавлей-стерхов не впечатлил граждан строны.
Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром», передает newsru.com.
В то, что Путину интересны такие акции, верят 27% опрошенных россиян. При этом 49% респондентов убеждены, что акцию провели исключительно для пиара главы государства.
Отметим, что 23% опрошенных вообще не понимают целей акции.
Социологи уверены, что очередная инициатива Путина либо не вызвала особых эмоций у россиян, либо эти эмоции были отрицательными.
Только 14% респондентов заявили, что «Полет надежды» вызвал у них симпатию и уважение, а 29% признались, что остались равнодушны.
25% респондентов заявили, что полет Путина вызвал у них «удивление» или «недоумение», а 21%, заверили, что этот вояж вызвал одно раздражение из-за того, что лидер страны занимается «дешевыми трюками».
Вероятнее всего, не последнюю роль в подобном распределении голосов сыграло и широкое освещение «Полета надежды» в СМИ: 44% опрошенных заявили, что были хорошо осведомлены об этом событии.
Как отметили в «Левада-центре», опрос был проведен 21-24 сентября 2012 года среди 1,601 человека в возрасте старше 18 лет в 45 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
фото: kremlin.ru
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