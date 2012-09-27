Лазаренко рассказал о своем выборе: отъезд или место на кладбище

{1-} Экс-премьер Павел Лазаренко в 1999 году стоял перед выбором: уехать из Украины или "получить место на кладбище".
Об этом он рассказал в интервью журналу «Forbes-Украина».
"В 1999 году у меня была лишь одна возможность остаться в Украине – получить место на кладбище. Кучма и его окружение ни за что не позволили бы мне участвовать в президентских выборах!", - заверил Лазаренко, отвечая на вопрос о том, как сложилось бы его будущее, если бы он не покидал Украину.
Напомним, Павел Лазаренко в настоящее время отбывает срок за отмывание денег в американской тюрьме.
Срок заключения экс-премьера истекает в ноябре 2012 года.
Фото: Forbes-Украина.
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