Лазаренко рассказал о своем выборе: отъезд или место на кладбище

{1-} Экс-премьер Павел Лазаренко в 1999 году стоял перед выбором: уехать из Украины или "получить место на кладбище".

Об этом он рассказал в интервью журналу «Forbes-Украина».

"В 1999 году у меня была лишь одна возможность остаться в Украине – получить место на кладбище. Кучма и его окружение ни за что не позволили бы мне участвовать в президентских выборах!", - заверил Лазаренко, отвечая на вопрос о том, как сложилось бы его будущее, если бы он не покидал Украину.

Напомним, Павел Лазаренко в настоящее время отбывает срок за отмывание денег в американской тюрьме.

Срок заключения экс-премьера истекает в ноябре 2012 года.

Фото: Forbes-Украина.

Новости по теме:

В Украине Лазаренко немедленно арестуют – экс-замгенпрокурора

Мельниченко связал Тимошенко с убийством Щербаня: новые подробности скандала

Щербань не называл Тимошенко заказчиком своего убийства - нардеп

Лазаренко ответил на обвинения в убийстве Щербаня: дело сфальсифицировано