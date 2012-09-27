Начальник Ильичевского порта рассказал о зарплатах докеров

Сегодня средняя зарплата докера Ильичевского морского торгового порта составляет более 7000 гривен. Об этом сообщил начальник ИМТП Александр Григорашенко в интервью Центру транспортных стратегий.



«Вопрос заработной платы на предприятии - вопрос №1. Зарплаты сотрудникам порта выплачиваются вовремя и в полном объеме. За последний год заработная плата всем категориям работников повышалась дважды: на 5 % – с 1 октября 2011 года и на 10 % – с 1 января текущего года. Таким образом, на сегодня среднемесячная заработная плата по порту составила 4 646 гривен, у докеров-механизаторов – 7 133 гривен», - заявил Григорашенко.



При этом 7000 гривен – средняя зарплата докеров, на практике она достигает больше 10 000 гривен.



Начальник порта также отметил, что его грузооборот растёт, однако в настоящее время финансовое положение ИМТП критическое во многом из-за того, что все зарабатываемые портом деньги направляются на покрытие эксплуатационных расходов и заработную плату.



На сегодняшний день в штате порта числятся 6 339 человек (в том числе 542 пенсионера) при грузообороте в среднем 1,2 млн тонн в месяц. Для сравнения, списочная численность работников трех крупнейших портов Украины - Одессы, Южного и Мариуполя - не превышает 4 000 человек.