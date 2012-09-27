В колонии с Луценко будет сидеть мажор, убивший трех человек

{1-} В Менской колонии с Юрием Луценко будет отбывать наказание Дмитрий Рудь, сбивший насмерть троих женщин в Днепроветровске, передает «Сегодня».

Напомним, как сообщал «Главред», сегодня, 27 сентября, Высший специализированный суд Украины приговорил Дмитрия Рудя, который 20 октября 2010 года сбил насмерть трех женщин на пешеходном переходе, к шести годам лишения свободы.

«Рудя возьмут под стражу и направят для отбывания наказания в исправительное учреждение», - заявила пресс-секретарь прокуратуры.

Как известно, во время оглашения приговора Рудь находился в здании суда, однако после окончания заседания скрылся в неизвестном направлении.

«Приговор присылается апелляционным судом по месту исполнения приговора. Там сообщают, на какую дату нужно явиться для того, чтобы отправиться в колонию», — заявил адвокат потерпевших Эдмонд Саакян.

По словам защитника, эта процедура может затянуться до двух недель.

«Теоретически он имеет право в течение месяца подать на обжалование в Верховный суд», — говорит Саакян.

В свою очередь, адвокат Рудя – Дмитрий Дубцов, готовится к апелляции в Европейском суде.

«Думаю, мой подзащитный решением суда недоволен. Мы будем обращаться в международный суд в Гааге», - заявил он.

По словам адвоката, его подзащитный пока не определился, какое наказание он готов понести за содеянное, однако что меньше шести лет — это однозначно.

Фото: news.intv.ua

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