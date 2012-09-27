Один из охранников, убитых в «Караване», перешел туда недавно

{1-} Один из погибших охранников супермаркета «Караван» недавно перевелся туда из другого торгового центра, передает «Сегодня».

«Мы везем хоронить его в Черниговскую область, ко мне на родину. У него остался маленький сын», - рассказала, Ольга, вдова 30-летнего Александра Завадского.

Его коллеги по прежней работе заверили, что Александр был профессионалом.

«Главное, он не боялся и был честным. Раньше Саша работал в «Фуршете», где познакомился со своей супругой – она работает там кассиром. Но поскольку у нас запрещено, чтобы супруги работали вместе, то он ушел в «Караван», - рассказал бывший сотрудник погибшего Владимир.

У другого убитого охранника «Каравана», Владимира Бурчака, остался 3 летний сын.

«Он родом из Житомирской области, но хоронить мы его будем под Киевом. В «Караване» он проработал более 6 лет. Там познакомился со своей женой, сейчас она в декретном отпуске находится», - рассказала его сестра

Тело третьего погибшего, 28-летнего Дмитрия Марченко, также забрали его родные.

Единственный выживший – Павел Феденков – до сих пор находится в реанимации.

Как сообщал «Главред», 26 сентября в ТРЦ «Караван» охранники заметили мелкое воровство одного из покупателей.

Секьюрити задержали его и пригласили в отдельную комнату. Там они потребовали заплатить за краденное, или вызвать милицию. После этого преступник расстрелял четверых охранников и скрылся.

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