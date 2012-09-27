Наместник Лавры вернул журналистке телефон и подарил шоколадку с иконкой

27 сентября 2012, 19:30

Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел вернул журналистке смартфон iPhone 4, добавив шоколадку с иконкой.

Об этом журналист Ксения Карпенко написала в своем Facebook, передает "Корреспондент".

«Телефон вернули. От владыки Павла в качестве привета – шоколадка и иконка. Телефон в нормальном состоянии, но … чьи-то руки лазили в моих личных фото и видео. Последние видео стерты», - заявили Карпенко.

Как сообщал, «Главред», 24 сентября произошла стычка между Павлом и журналисткой.

Карпенко тогда заявила, что после вопроса об имуществе и дорогих вещах в обиходе архиепископа, тот отобрал у нее iPhone.

В свою очередь, настоятель Лавры рассказал другую версию инцидента.

«Во время богослужения две журналистки ходили вокруг храма и спрашивали обо мне, о моем помощнике. Затем они ждали меня под домом. Одна из них с фотоаппаратом на расстоянии фотографировала меня, а вторая снимала на камеру телефона и скрытую камеру. Журналист поставила мне вопрос: «Скажите, откуда Церковь берет деньги?» Я ответил, что не уполномочен от имени Церкви обсуждать с ней эту тему. Тогда журналистка запрыгнула в мою машину. Я пытался препятствовать этому, в результате чего она поцарапала мне руки, потом она начала драться, поэтому мне пришлось вызвать милицию», - рассказал Павел.

После инцидента митрополит обратился к Президенту Украины и председателю Парламента с просьбой «обуздать сумасшедших журналистов».

При этом Карпенко обратилась к депутату-регионалу Василию Горбалю, который является кандидатом в депутаты по Киеву и хорошо знаком с владыкой Павлом.

В ответ на просьбу о помощи Горбаль посоветовал журналистке «смирения и прощения».

Милиция, в которую поступило заявление Карпенко, ничего ей не ответила и никак не прокомментировала ситуацию.

 

 

 

Фото: korrespondent.net

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