СМИ раскрыли полную версию расстрела в "Караване": убийце не хватило патронов

{1-} Стрелку из «Каравана» не хватило патронов, чтобы добить четвертого охранника, ссылаясь на источник в МВД передает «Сегодня».

Об этом он заявил, посмотрев до конца запись камеры наблюдения из комнаты охранников.

По его словам, после того, как охранники заблокировали ему выход из обеих дверей, он вынул из кармана пистолет и выстрелил в одного из секьюрити. Следующим выстрелом был убит охранник, сидевший за столом.

Третий бросился на убийцу и смог повалить его на пол, однако был застрелен во время драки. Четвертый охранник забежал в комнату и был ранен, пытаясь вырвать пистолет.

Видео, сделанное перед расстрелом в комнате охраны, смотрите ЗДЕСЬ.

Как заверил источник, у стрелка кончились патроны, иначе он добил бы раненого.

После расстрела убийца поднялся и начал искать кнопку, чтобы открыть выход на улицу, но в этот момент ее открыли снаружи и стрелок ушел.

Пистолет, которым он пользовался, скорее всего, был самодельный, как и патроны к нему.

Как заверили эксперты, «умелец» брал использованные гильзы от пистолета Макарова, вставлял туда новые капсюли, отмерял нужное количество пороха и забивал самодельную пулю.

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Как заверили оружейники, это довольно сложный процесс, и факт такого использования гильз говорит о высокой квалификации человека в обращении с оружием.

Напомним, как сообщал «Главред», 26 сентября в ТРЦ «Караван» охранники уличили в мелком воровстве одного из покупателей и пригласили его в комнату охраны, в которой он расстрелял четверых и скрылся.

Начальник охраны «Каравана » Сергей Осташенко уверен, что охранники были убиты за попытку вызвать милицию.

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