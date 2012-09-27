Обнародовано полное видео расстрела в "Караване"

{1-} Полное видео расстрела охранников супермаркета «Караван», показанное в эфире телеканала ICTV, появилось в Сети.

Напомним, как сообщал «Главред» трагедия произошла 26 сентября в гипермаркете «Караван», когда охранники уличили посетителя в мелком воровстве и, предложили либо заплатить за краденное, либо дожидаться милиции.

Как заявил начальник службы охраны «Каравана» Сергей Осташенко, что охранники были убиты за попытку вызвать милицию.

По словам неназванного офицера МВД, которого цитирует «Сегодня», у стрелка кончились патроны, иначе он добил бы раненого охранника.

Эксперты-криминалисты уверены, что пистолет, из которого были убиты люди, сделан самостоятельно, как и патроны к нему.

В милиции отметили, что «умелец» брал использованные гильзы от пистолета Макарова, вставлял туда новые капсюли, отмерял нужное количество пороха и забивал самодельную пулю.

Оружейники заверили, что это довольно сложный процесс, и сам факт таких «поделок» говорит о высокой квалификации человека в обращении с оружием.

Внимание! Ролик содержит сцены насилия

Фото, видео: youtube , fakty.ictv.ua

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