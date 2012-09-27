Азаров поздравил Беларусь с прошедшими выборами

{1-} Украинский премьер Николай Азаров поздравил Беларусь с проведением выборов в парламент.

Об этом он заявил на встрече с белорусским коллегой Михаилом Мясниковичем в Ялте, передают «Украинские новости».

«Я приветствую вашу делегацию, приветствую также то, что вы прошли выборы, сформировали свою новую законодательную власть и теперь можете двигаться дальше. Ничто вас, так сказать, теперь не сдерживает», – сказал Азаров.

При этом он отметил, что избирательный процесс в Украине набирает обороты.

«Поэтому в стране кипит, бурлит соответствующая работа. Правда, я, как премьер-министр, в ней особо не принимаю участия, можно сказать, практически не принимаю участия. А политические силы у нас в этом отношении работают», – сказал премьер.

В ответ Мясникович выразил уверенность, что избирательная кампания в Украине «пройдет хорошо». Белорусский премьер отметил, что по дороге в Ялту видел билборды различных кандидатов.

«И это, наверное, хорошо, когда идет такое соревнование, в хорошем смысле. У нас тоже было где-то три человека на место, если переводить на язык абитуриента», – поделился впечатлениями Мясникович и пожелал Азарову успеха.

Как сообщал «Главред», 23 сентября в Беларуси состоялись выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси. По их итогам оппозиция не прошла в нижнюю палату парламента.

После выборов президент Европарламента Мартин Шульц подверг их жесткой критике и подчеркнул, что Беларусь продолжает идти по недемократическому пути.

Также европейский политик назвал белорусские выборы «насмешкой» над голосованием. ОБСЕ также раскритиковала выборы в Беларуси.

В свою очередь, российские дипломаты отметили, что в предварительных выводах ОБСЕ «возобладал заведомо политизированный подход» и отметил назвали выборы открытыми и демократичными.

фото: gazetaby.com

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