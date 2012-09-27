В Кременчуге пьяный милиционер открыл стрельбу по прохожим

{1-} В Кременчуге, Полтавской области, пьяный сотрудник милиции открыл стрельбу по прохожим.

Об этом сообщает УНИАН.

Как выяснилось, в дежурную милицию поступило сообщение из больницы об огнестрельных ранениях двоих местных жителей.

Пострадавшие рассказали, что, гуляя по центру города, увидели троих мужчин, распивающих спиртное, один из которых грубо оскорбил прохожих.

Один из пострадавших развернулся в сторону пьяной компании, из которой тут же прозвучали выстрелы.

Позже выяснилось, что выстрелы были произведены из пистолета, стреляющего резиновыми пулями.

«Пострадавшие говорят, что у этого человека 4 ранения. Второй мужчина, закрыв лицо руками, кинулся на стрелявшего и также получил 4 пули. Третий из этой компании не пострадал. Когда мужчины пытались дать отпор стрелявшему, тот бросился в горуправление милиции, где скрылся», – уточнил прокурор.

По его словам, позже оказалось, что все мужчины из компании, пившей спиртное, были милиционерами.

Фото: ТСН

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