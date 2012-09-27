Милиция до сих пор не знает, кто и почему стрелял в "Караване"

{1-} Милиция до сих пор не установила личности убийцы, расстрелявшего четверых охранников супермаркета «Караван».

Об этом со ссылкой на источники в МВД передает ТСН.

По словам источника, точно известна лишь марка оружия – это пистолет Макарова.

Ранее глава МВД Виталий Захарченко сообщил, что пистолет был переработан с тем, чтобы не оставлять гильз после стрельбы.

Шокирующее ВИДЕО расстрела смотрите ЗДЕСЬ.

В то же время, источники газеты «Сегодня» в милиции утверждают, что и оружие, и боеприпасы к нему были самодельными.

Оружейники заверили, что убийца использовал отстрелянные гильзы от ПМ, в которые самостоятельно вставлял новые капсюли, досыпал нужное количество пороха и вставлял самодельные пули.

Криминалисты уверены, что эти факты указывают на высокую подготовку «стрелка».

Тем временем в телеэфире было обнародовано полное видео расстрела охранников «Каравана», на которой видно, как «покупатель» выворачивает карманы, потом делает попытку вырваться из обеих дверей, и, в конце концов, расстреливает четверых сильных, взрослых мужчин в комнате площадью около 12 квадратных метров.

Отметим, что в обстоятельствах трагедии остается много неясного. В частности, продавцы гипермаркета заверили, что мужчина украл не зарядное устройство, как сообщалось ранее, а все-таки флешку.

В милиции также не спешат уверенно заявить о мотивах убийцы и призывают задуматься, почему «стрелок» появился именно в «Караване», расположенном относительно далеко от жилых кварталов.

Криминалисты уверены, что убийца прибыл – пришел или приехал – издалека, отнюдь не для покупки молока и хлеба, самых дешевых продуктов, и не для кражи недорогих вещей.

По словам экспертов, все эти вещи – набор подростка или безнадежного наркомана, а не сильного мужчины с боевым пистолетом, который готов стрелять без раздумий.

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