На Марсе обнаружены следы древнего ручья

{1-} Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете следы древнего полноводного ручья.

Об этом со ссылкой на данные NASA передает РИА «Новости».

Ученые обнаружили на снимках марсохода куски конгломерата, образованного сцементированными слоями гравия, образовавшегося на дне древнего ручья.

Это первый случай находки такого рода донных отложений.

Форма и размер зерен позволили ученым определить, какой была скорость и глубина марсианского ручья.

«Вода текла в нем со скоростью примерно 0,9 метра в секунду, а глубина была где-то между лодыжкой и бедром», - говорит Уильям Дитрих, один из руководителей миссии Curiosity.

«Множество исследований было написано о марсианских каналах, и множество гипотез было выдвинуто о том, что за потоки текли в них. Но это первый случай, когда мы в самом деле видим на Марсе принесенный водой гравий», - добавил он.

Марсоход Curiosity совершил посадку на поверхность Марса 6 августа в кратере Гейла в южном полушарии планеты. Камни, состоящие из сцементированного гравия, были найдены на полпути между северным валом кратера Гейла и основанием горы Маунт-Шарп в его центре.

Спутниковые снимки этого региона свидетельствовали, что в этом регионе находился конус выноса породы, которую приносили потоки воды, текшие сквозь долину, промытую в вале кратера.

Сцементированный гравий был обнаружен при исследовании двух обнажений породы. Размер зерен гравия в них варьировался от размера песчинки до мяча для гольфа, некоторые имеют угловатую форму, но многие – округлую, обкатанную водой. Их размер форма указывает, что они были принесены именно потоком воды, а не ветра.

В дальнейшем ученые намерены исследовать химический состав этих камней, что позволит, в частности, получить данные о геологии кратерного вала, откуда они были принесены.

фото: vesti.ru

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