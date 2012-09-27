В Крым прибыл Дмитрий Медведев

{1-} Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Крым для участия в Совете глав правительств стран СНГ.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ожидается, что заседание Совета 28 сентября пройдет сначала в узком, а затем в расширенном составах, после чего состоится церемония подписания совместных документов Межгоссовета ЕврАзЭС.

По окончании заседания Совета глав правительств Медведев посетит выставку форума «Ялтинские деловые встречи».

На завтрашний вечер запланированы встречи российского премьера с его коллегами из Беларуси, Молдовы, Армении и Украины.

Как известно, в повестку заседания Совета включен 21 вопрос. Основное внимание будет уделено углублению сотрудничества в сфере инноваций, совершенствованию торгово-экономических отношений, взаимодействию в гуманитарной сфере и в области телекоммуникаций.

Главная среди интеграционных тем – ускорение ратификации Договора о зоне свободной торговли в СНГ.

Также планируется встреча Азарова и Медведева тет-а-тет.

фото: kremlin.ru

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