В США арестовали продюсера "Невинности мусульман"

{1-}В Лос-Анджелесе 27 сентября арестовали продюсера фильма "Невинность мусульман" Накулу Бэссли Накулу.

55-летнего предпринимателя Накулу обвинили в нарушении условий досрочного освобождения: в 2011 году он был приговорен к 21 месяцу тюрьмы за банковское мошенничество. В июне 2012 года его досрочно освободили. Условием освобождения стал запрет на доступ к Интернету и на использование псевдонимов без специального разрешения полиции, сообщает lenta.ru.

Продюсер фильма нарушил условия освобождения, поскольку выдавал себя за египтянина-копта Сэма Бэйсила (Sam Bacile).

Ранее, 14 сентября, Накула покинул свой дом в пригороде Лос-Анджелеса, поскольку опасался за свою жизнь. Через несколько дней дом покинули и его родственники. Накулу и его семью взяли под защиту полиции.

Напомним, фрагменты фильма "Невинность мусульман", который рассказывает альтернативную историю пророка Мухаммеда и содержит издевательства над мусульманами, появились в Сети в конце августа.

Появление видеороликов вызвало волну протестов в мусульманских странах Африки, Ближнего Востока и Азии. В Бенгази в результате нападения демонстрантов на консульство США 11 сентября был убит посол США в Ливии и еще три сотрудника дипмиссии.

Фото internethaber.com

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