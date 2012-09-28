Сорос пожертвовал Обаме на выборы миллион

{1-}Миллиардер Джордж Сорос пожертвовал на избирательную кампанию президента США Барака Обамы миллион долларов.

Об этом сообщает газета Hill со ссылкой на собственные источники в штабе кандидата, пишет РИА Новости.

"Либерал Сорос пожертвовал миллион одному из общественному комитету Priorities USA, поддерживающему переизбрание Обамы. Ранее Сорос уже перечислял либеральным организациям, поддерживающих демократов, деньги для предвыборной кампании, однако это первое пожертвование, сделанное напрямую комитету", - отмечает в четверг издание.

Газета отмечает, что Сорос также пожертвовал около полумиллиона долларов комитету, поддерживающему Демократическую партию на предстоящих 6 ноября выборах в конгресс.

Ранее сообщалось, что по результатам нового опроса общественного мнения, Обама увеличил отрыв от Митта Ромни.

Как сообщал Главред, ранее Барак Обама назначил представителем США в ООН датского психолога Шерил Сабан, в юности позировавшая для эротического журнала Playboy. По слухам, президент решился на этот шаг из-за того, что ее муж – миллиардер Хаим Сабан – спонсирует его предвыборную кампанию.

фото: topicnews.net

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