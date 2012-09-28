Европа вмешалась в "автомобильную войну" Украины и России

28 сентября 2012, 08:07

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Евросоюз готовит жесткие санкции в ответ на  экологические инициативы украинского правительства. Представители ЕС 27 сентября выразили обеспокоенность готовящимся решением о введении утилизационного сбора с импортных автомобилей вне зависимости от страны происхождения.

Введение этого сбора может стать основанием для замораживания процесса подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, сообщает КоммерсантЪ.Украина.

"Подобное решение (о введении утилизационного сбора на автомобили. – Ред.) России уже повлияло на европейских автопроизводителей, и мы знаем, что оно негативно влияет на украинских. ЕС ожидает, что Украина будет решать вопрос с Россией на двустороннем уровне и в рамках ВТО",— отметили в представительстве Евросоюза.

Неофициально Еврокомиссия дает еще более жесткую оценку — такой шаг украинских властей может и вовсе поставить крест на планах по подписанию Соглашения об ассоциации.

"Наша позиция более жесткая, чем говорится официально. В случае если Украина примет это постановление, мы готовы идти на аналогичные ответные меры по украинскому экспорту",— заявил собеседник издания в европейских структурах. "Мы прямо сообщили нашим коллегам в Киеве: если будет это постановление, вы можете забыть о Соглашении об ассоциации. Мы не подпишем соглашение, даже если вы проведете честные выборы",— уточнил другой высокопоставленный источник в Брюсселе.

В Кабмине пока считают, что причин для беспокойства нет. По мнению чиновников, переговоры с ЕС идут в спокойном, обычном режиме, а об угрозе замораживания диалога в связи с расширением утилизационного сбора говоря те, кто в этом заинтересован — автоимпортеры.

В то же время, сами автоимпортеры уверены, что утилизационный сбор нарушает обязательства Украины, взятые при вступлении в ВТО, поскольку страна обязалась ставить в одинаковые условия как импортеров, так и местных производителей. "

По данным издания, сейчас вопрос расширения сферы применения утилизационного сбора активно дискутируется в правительстве. На заседании Кабмина 26 сентября было принято решение о том, чтобы рассмотреть это постановление на заседании "малого Кабмина" 1 октября. Возможно, таким образом предпринимается попытка ввести сбор без участия значительного числа министров, чтобы не было ненужных возражений.

Однако, принятие этого решения зависит от исхода сегодняшних переговоров премьер-министров Украины и России в Ялте. "По состоянию на сегодня у нас есть все основания ожидать, что Николай Азаров и Дмитрий Медведев договорятся о взаимном неприменении утилизационного сбора. В таком случае мы решаем проблему и забываем о ней. Однако если такой договоренности не будет, мы будем вынуждены расширить список стран, в отношении импорта которых будет взиматься экологический сбор, поскольку наша нынешняя позиция выглядит более уязвимой, чем российская",— пояснил изданию источник, знакомый с ходом переговоров.

Эксперты считают, что если правительство решится на расширение действия утилизационного сбора, этому не помешает даже угроза замораживания Соглашения об ассоциации с ЕС, поскольку в ближайшей перспективе вероятность подписания этого договора крайне мала, в первую очередь по политическим причинам.

"Правительству может быть даже выгоден публичный отказ ЕС от этого соглашения. Такой шаг будет подаваться как доказательство того, что Европе на самом деле не нужна ассоциация с Украиной",— отмечает директор экономических программ Центра им. Разумкова Василий Юрчишин. В то же время, по словам эксперта, такой шаг усилит аргументы сторонников более тесной интеграции с Россией.

Как ранее писал Главред, введение Украиной утилизационного сбора на автомобили грозит подорожанием не только российским, но и  европейским, и японским маркам.

Напомним, Украина ввела утилизационный сбор 14 сентября. Пока что он касается только российской продукции и был введен в ответ на аналогичные действия России. С тех пор Киев неоднократно предлагал России пойти на взаимные уступки в отношении продукции двух стран, но договориться все еще не удалось

Фото: ma.by

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