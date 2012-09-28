Янукович почтит память жертв Бабьего Яра

28 сентября 2012, 08:15

{1-}Сегодня, 27 сентября, Президент Виктор Янукович примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику жертвам Бабьего Яра.

Мероприятие начнется в 10:20 в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр".
Как сообщалось ранее, в столице пройдут мероприятия к 71-й годовщине трагических событий в Бабьем Яру и увековечению памяти жертв нацизма, сообщает УНИАН.

По данным пресс-службы КГГА, 28 сентября, в 10:00  в Киеве представители государственной и городской властей возложат цветы к Монументу жертвам Бабьего Яра.

30 сентября в 11:00 по инициативе Еврейского совета Украины, Фонда «Память Бабьего Яра», от памятного знака на перекрестке улиц Мельникова и Дорогожицкой до памятника «Минора» пройдет траурное шествие «Дорогой смерти». В 11:30 начнется митинг памяти расстрелянных евреев возле памятника «Менора» и возложение цветов к памятным знакам и местам, связанным с трагедией Бабьего Яра.

4 октября в Колонном зале КГГА состоится прием Праведников Бабьего Яра, которые спасали евреев и военнопленных от гибели во время Великой Отечественной войны.

СПРАВКА. Во время немецкой оккупации Киева в 1941–1943 годах Бабий Яр стал местом массовых расстрелов немецкими оккупантами мирного населения и советских военнопленных. Массовому истреблению подверглись евреи и цыгане – по этническому признаку, а также партийные и советские активисты, подпольщики, члены Организации Украинских Националистов, заложники, нарушители комендантского часа и другие. Только за два дня – 29 и 30 сентября 1941 года было расстреляно почти 34 тысячи евреев.

Массовые расстрелы в Бабьем Яру и расположенном рядом с ним Сырецком концлагере проводились и позже, вплоть до освобождения Киева от оккупации. В частности, 10 января 1942 года было казнено около 100 матросов и командиров Днепровского отряда Пинской военной флотилии, а 18 февраля 1943 года среди других казнены три футболиста киевского «Динамо».
В разных источниках даются разные цифры общего количества уничтоженных в Бабьем Яру – от 70 тысяч до 200 тысяч человек. В 1946 году на Нюрнбергском процессе приводилась цифра около 100 тысяч человек, согласно заключению специальной государственной комиссии для расследования нацистских преступлений во время оккупации Киева. Долгое время советская власть пыталась замолчать трагедию в Бабьем Яру, и только после многолюдного стихийного митинга к 25-й годовщине трагедии 29 сентября 1966 года о ней стали говорить на государственном уровне.

  фото: day.kiev.ua

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