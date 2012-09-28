В США начались президентские выборы

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В США 27 сентября, началось досрочное голосование на президентских выборах. Первым штатом, где можно проголосовать досрочно, стал Айова.

Начиная с 27 сентября избиратели Айовы могут проголосовать в одном из контрольных офисов или специальных избирательных участках, а также отправить свои открепительные удостоверения с голосами в пользу того или иного кандидата по почте, сообщает The Washington Post.

Айову считают "колеблющимся" регионом, поскольку исход голосования в этом штате, как правило, неясен до последнего момента. Кандидату в президенты особенно важно заручиться поддержкой подобных "колеблющихся" штатов. Издание напоминает, что в разное время "колеблющимися" штатами считалисьОгайо, Коннектикут, Индиана, Флорида.

В Айове кандидаты в президенты США борются за голоса шести выборщиков. Все они должны будут отдать свои голоса за того кандидата, который наберет наибольшее число голосов в штате. Для победы кандидат в президенты США должен получить голоса 270 выборщиков.

Как ранее писал Главред, согласно данным опросов общественного мнения, большей поддержкой избирателей пока пользуется действующий президент США, демократ Барак Обама. Об этом свидетельствуют и данные о количестве открепительных талонов, которые запросили у избирательной комиссии демократы из Айовы.

Напомним президентские выборы в США пройдут 6 ноября. Соперником Обамы станет республиканец Митт Ромни. В 34 из 50 американских штатов можно проголосовать досрочно, лично явившись в место для голосования. В 28 штатах разрешено досрочное голосование по почте.

фото: ru.wikipedia.org/

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