МЧС скрывало шестерых пострадавших при пожаре в гостинице в Кривом Роге

{1-}МЧС и медики скрывали пострадавших вследствие пожара в Кривом Роге, сообщает ТСН.

Как сообщал ранее Главред, в Днепропетровской области в городе Кривой Рог по проспекту Карла Маркса загорелась гостиница «Эконом Институт».

По предварительным данным СМИ, в результате происшествия пострадало 8 человек, 4 из которых спасатели 11-й пожарной части и командир отделения 29-й пожарно-спасательной части. Пострадавших с ожогами госпитализировали во вторую городскую больницу.

В свою очередь в МЧС утверждали, что пострадавших во время пожара не было.

Однако, СМИ удалось обнаружить, что с ожогами в больницу после пожара привезли трех пожарных и трех гражданских.

Так, у 21-летнего Богдана Корсуна обожжено лицо и руки. Мастер строительной компании задержался в офисе на совещание. Когда он почувствовал запах дыма, то бросился спасать людей. Теперь Богдан не узнает себя в зеркале.

Шестеро пострадавших искали щитовую, чтобы обесточить здание и начать тушить пламя.

"Выброс пламени. Мы собирались включиться в звено. И как раз мы не успели надеть защитные рукавицы. И вот это пламя пошло из дверей на нас. И вот так пострадали все. Внезапная вспышка", - рассказал пожарный Павел Запорожченков.

Сами пострадавшие говорят, в больницу всех привезли еще вечером во вторник, 25 сентября и на следующий день в МЧС настаивали, что пострадавших при пожаре нет.

"Руководство о пострадавших пожарных и гражданских знало и даже обещало помощь", - сказал пожарный. Но сейчас от них - ни слуху, ни духу. "Нам сразу дали списки медикаментов, которых не хватает в больнице. Я купил на 430 гривен", - рассказал он.

Между тем персонал больницы старается скрыть пациентов всеми возможными средствами. Окна в палате закрыли шторами в срочном порядке. Только когда журналистам удалось увидеть пострадавших собственными глазами, главный врач таки признал, что пациенты после пожара действительно есть.

"Состояние у четырех удовлетворительное. У двух - ближе к тяжелому. Все больные в сознании, все адекватные", - рассказал Александр Клитный, главный врач городской больницы № 2.

В самом тяжелом состоянии - работник одного из офисов. У него обожжено 40% тела. Всех, кто пострадал при пожаре, ожидает пересадка кожи.

Почему пострадавших скрывают, в областном МЧС отказались говорить. Между тем, источники издания на условиях анонимности говорят о наиболее вероятной причине: пожарные якобы не имели всей необходимой амуниции.

Фото: видео: 1kr.ua youtube.com; tsn.ua

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