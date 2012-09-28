В Ялте началось заседание совета глав СНГ

28 сентября 2012, 09:35

{1-}В Ялте в Ливадийском дворце началось заседание совета глав правительств СНГ.

В повестку дня включено более 20 вопросов, затрагивающих различные аспекты интеграционного взаимодействия в рамках СНГ, пишет Интерфакс-Украина.

В частности, предполагается рассмотреть комплекс мероприятий на 2012-2014 гг. по реализации межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2020 года.

Предметом обсуждения станет также Стратегия сотрудничества государств СНГ в построении и развитии информационного общества и План действий по ее реализации на период до 2015 г.

Предполагается рассмотреть вопрос об участии Узбекистана в Соглашении о ЗСТ в рамках СНГ.

Планируется обсуждение состояния конкуренции на рынке услуг, продажи, продовольственных товаров в розничных торговых сетях в странах Содружества.

Главам правительств будет предоставлена информация о ходе работ по созданию в Москве на базе Всероссийского выставочного центра постоянно действующих выставок государств СНГ.

Кроме того, участники заседания обсудят Концепцию информационного телеканала "Мир 24" на базе Межгосударственной ТРК "Мир".

Также членам совета глав правительств предстоит принять решение о придании статуса базовых организаций СНГ: "Международному инновационному центру нанотехнологий СНГ" – по научной и инновационной деятельности в сфере нанотехнологий, Финансовому университету при правительстве России и Национального университету Государственной налоговой службы Украины по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификация кадров в сфере налогов и налогообложения. Это позволит реализовать единые подходы для подготовки специалистов и проведения научных исследований.

Планируется также обсудить вопрос о создании Региональной консультативной группы на пространстве СНГ в Совете финансовой стабильности, созданном странами "Двадцатки" в 2009 году, для координации на международном уровне работы национальных финансовых властей и международных организаций в сфере регулирования и надзора в финансовом секторе.

Напомним,27 сентября, в Крым для участия в Совете глав правительств стран СНГ прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Ранее «Главред» сообщал, что Виктор Янукович на неформальном саммите глав государств СНГ в Москве 15 мая сообщил о договоренности провести в конце сентября в Ялте заседание совета глав правительств СНГ и бизнес-форум государств-участников СНГ «Ялтинские деловые встречи».

Фото: tsn.ua

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