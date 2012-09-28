На Черниговщине "село зэков" с нетерпением ждет Луценко

{1-}Вблизи Менской колонии, где отбывает наказание бывший глава МВД Юрий Луценко, расположено село с относительно свободными условиями проживания.

Местные жители с нетерпением ждут появления в селе Луценко. Ему уже подобрали несколько хат на выбор, хотя опасаются, что бытовые условия известному политику могут не понравиться. Крестьяне очень надеются, что экс-министр поселится с женой хотя бы на несколько лет. Тогда, верят, в его жилище потянутся депутаты и иностранные делегации. И в селе, наконец, проложат новую дорогу, сообщает ТСН.

Не смотря на «свободное проживание, заключенным-поселенцам нельзя садиться за руль, хотя ежедневно нужно идти пешком 3 км на работу в Домницю.

Осужденный также обязан работать и отказаться от веселья и алкоголя. Еще одно условие - жить в поселении можно только с законной женой или родителями. Чтобы получить такую привилегию, нужно хорошо себя вести в колонии, добросовестно работать, участвовать в концертах и ни разу не проштрафиться. Далее кандидата будут испытывать в Домницком исправительном центре. Если у человека не обнаружат склонности к бегству, ему могут позволить поселиться в 5-километровой зоне вокруг тюрьмы.

На самом деле выполнить все эти условия непросто. В Менской колонии сейчас находится 600 осужденных, а поселиться в селе разрешили только шестерым.

Как сообщал «Главред» ранее, 31 августа Юрий Луценко был этапирован в Менскую колонию Черниговской области.

Фото; видео: .tsn.ua

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