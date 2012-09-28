Яценюку на выборах не хватает Тимошенко

{1-}Народный депутат, лидер Объединенной оппозиции Арсений Яценюк в интервью газете Коммерсантъ-Украина заявил, что избирательной кампании не хватает Юлии Тимошенко.

"Если бы Юлия Тимошенко была рядом, нам было бы намного легче. В любой кампании, кроме рациональности, необходим очень высокий градус эмоций. Рацио мы обеспечили. Эмоции и харизма, которые есть у Тимошенко, не присущи ни одному другому политику в Украине, потому что у нас нет ни одного другого политика-женщины".

Яценюк также уверен, что первоочередное право на участие в президентских выборах имеет Юлия Тимошенко.

"Говорить о президентских выборах сейчас бессмысленно, а само обсуждение интересно лишь тем, кто хочет потешить свое самолюбие. Кроме того, я уверен, Тимошенко имеет приоритетное право участвовать в президентских выборах относительно меня и всех остальных представителей оппозиции", - заявил он.

"Но чтобы это произошло, нам надо выполнить как минимум две задачи: освободить ее и сделать так, чтобы она получила право участвовать в выборах", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о методах, которыми можно этого достигнуть, он сказал, что "практически все методы влияния дипломатического характера на ситуацию с Тимошенко уже использованы".

"И они не дали эффекта. Но есть еще один механизм. Его вряд ли можно назвать дипломатическим, но это метод защиты демократии. Демократию защищают с помощью санкций", – сказал он.

"В мире есть разнообразный опыт введения санкций, можно вспомнить опыт африканских стран, Ирана, Белоруссии. Специфика Украины состоит в том, что все руководство страны, подчеркиваю – все, имеет заграничные активы, счета за рубежом, их самолеты зарегистрированы на оффшорные банки, их семьи живут за пределами страны, и их родственники имеют там собственность", - отметил нардеп.

"Как бы страшно это ни звучало, но люди, которые управляют страной, не связывают свое будущее с Украиной, для них она лишь ресурсная база", - добавил Яценюк.

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