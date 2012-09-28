Яценюку на выборах не хватает Тимошенко

{1-}Народный депутат, лидер Объединенной оппозиции Арсений Яценюк в интервью газете Коммерсантъ-Украина заявил, что избирательной кампании не хватает Юлии Тимошенко.
"Если бы Юлия Тимошенко была рядом, нам было бы намного легче. В любой кампании, кроме рациональности, необходим очень высокий градус эмоций. Рацио мы обеспечили. Эмоции и харизма, которые есть у Тимошенко, не присущи ни одному другому политику в Украине, потому что у нас нет ни одного другого политика-женщины".
Яценюк также уверен, что первоочередное право на участие в президентских выборах имеет Юлия Тимошенко.
"Говорить о президентских выборах сейчас бессмысленно, а само обсуждение интересно лишь тем, кто хочет потешить свое самолюбие. Кроме того, я уверен, Тимошенко имеет приоритетное право участвовать в президентских выборах относительно меня и всех остальных представителей оппозиции", - заявил он.
"Но чтобы это произошло, нам надо выполнить как минимум две задачи: освободить ее и сделать так, чтобы она получила право участвовать в выборах", - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о методах, которыми можно этого достигнуть, он сказал, что "практически все методы влияния дипломатического характера на ситуацию с Тимошенко уже использованы".
"И они не дали эффекта. Но есть еще один механизм. Его вряд ли можно назвать дипломатическим, но это метод защиты демократии. Демократию защищают с помощью санкций", – сказал он.
"В мире есть разнообразный опыт введения санкций, можно вспомнить опыт африканских стран, Ирана, Белоруссии. Специфика Украины состоит в том, что все руководство страны, подчеркиваю – все, имеет заграничные активы, счета за рубежом, их самолеты зарегистрированы на оффшорные банки, их семьи живут за пределами страны, и их родственники имеют там собственность", - отметил нардеп.
"Как бы страшно это ни звучало, но люди, которые управляют страной, не связывают свое будущее с Украиной, для них она лишь ресурсная база", - добавил Яценюк.
Новости по теме:
Турчинову и Яценюку не разрешили встретиться с Тимошенко
Тимошенко сидит в тюрьме из-за Яценюка - Ляшко
Оппозиция придумала, как провести в Раду Тимошенко и Луценко
Резолюцию Сената США по Украине "протолкнули" – американский эксперт