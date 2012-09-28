Иран нужно остановить, пока не поздно – Израиль

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Ядерная угроза со стороны Ирана ставит на карту будущее всего мира, поскольку это государство может получить достаточно урана для первой ядерной бомбы к середине 2013 года.

Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на Генассамблее ООН, сообщает ВВС.

По словам Нетаньяху, завершение Тегераном 90% работ по созданию ядерного оружия должно стать «красной линией», пересечение к которой должно повлечь за собой жесткую реакцию со стороны международного сообщества.

Как ранее писал Главред, 16 сентября, командующий Стражей исламской революции, генерал Мохаммад Али Джафари заявил, что ответ Ирана на любое нападение начнется вблизи границы с Израилем. Он также заявил, что в случае нападения Иран не будет считать себя связанным договором о нераспространении ядерного оружия.

Напомним, страны Запада обвиняют Исламскую республику в попытках разработать ядерное оружие. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что исследования в области атомной энергии носят исключительно мирный характер.

В конце июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что международные санкции и переговоры «ни на йоту» не затормозили ядерную программу Ирана и, чтобы иметь эффект, должны быть дополнены угрозой применения военной силы.

Нетаньяху и министр обороны Эхуд Барак хотели бы атаковать ядерные объекты Ирана уже осенью, но пока не находят поддержки у командования армии и спецслужб.

Министр гражданской обороны Израиля Матан Вильнаи заявил, что в случае начала военных действий с Ираном конфликт продолжится около месяца, при этом могут погибнуть до 500 жителей страны.

фото: israelstreet.org

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