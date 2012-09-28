Кабмин выяснит, сколько чернобыльцы зарабатывали в 1986 году

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Для того чтобы установить размеры зарплаты чернобыльцев в период ликвидации последствий аварии на ЧАЭС – в 1986-1990 годах, Правительство создаст специальную комиссию.

Соответствующее постановление № 886 «О комиссии по определению данных о заработной плате работников за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах» принято 26 сентября 2012 года, сообщает правительственный портал.

В месячный срок Минсоцполитики поручено создать комиссию по определению данных о заработной плате работников за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах. Такие же региональные комиссии должны создать Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации.

В частности, региональные комиссии будут рассматривать письменные заявления граждан Украины из числа инвалидов вследствие увечья или заболевания (категория 1) и лиц, потерявших кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы о выдаче справки о заработной плате, полученной за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, в случае, когда предприятие, учреждение или организацию ликвидировано без правопреемника.

По результатам обработки поданных заявителем документов региональная комиссия в месячный срок с даты регистрации заявления принимает решение о достаточности оснований для выдачи справки о заработной плате. По желанию заявителя он может быть приглашен на заседание региональной комиссии. Решение региональной комиссии оформляется протоколом, который подписывается ее председателем и присутствующими на заседании членами.

При отсутствии оснований для выдачи справки о заработной плате копия решения региональной комиссии в недельный срок направляется заявителю с указанием причин отказа. Если заявитель не согласен с таким решением, он может подать соответствующее заявление в центральную комиссию. В случае неудовлетворения решением последний заявитель имеет право обратиться в суд.

Как ранее писал Главред, 24 сентября Премьер-министр Украины Николай Азаров во время заседания Кабинета Министров Украины поручил Вице-премьер-министру-Министру социальной политики Сергею Тигипко подготовить конкретные решения по обеспечению справедливого подхода к осовремениванию выплат людям, которые непосредственно работали в зоне стихийного бедствия.

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