Депутатов во фракции привлекают силой и деньгами - Яценюк

{1-} Депутаты Верховной Рады переходят в депутатские группы и фракции либо за деньги, либо чувствуя силу объединения.

Об этом рассказал лидер Объединенной Оппозиции Арсений Яценюк в интервью «Коммерсант-Украина».

По его словам, если в новом парламенте сохранится практика привлечения депутатов во фракции деньгами, Украина развалится. При этом сам он пообещал не платить «тушкам».

«Откуда средства?! Если такая практика — платить — сохранится и в новом парламенте, тогда страна точно развалится!», – уверен депутат.

Кроме того, Яценюк заявил, что депутатов привлекает политическая сила фракции.

«Мажоритарщики начнут поддерживать нас в том случае, если они почувствуют силу, и это единственный рецепт привлечения их на нашу сторону», - подчеркнул он.

В то же время он отказался предсказывать конфигурацию будущего парламента.

«Попомните мои слова – в новом парламенте каждый месяц будет создаваться несколько новых групп депутатов. Это будет глобальная миграция, и за пять лет, если, конечно, парламент проживет эти пять лет, мы станем свидетелями появления и распада десятков депутатских групп», - сказал он.

Фото: wikipedia.org

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