Третьяков считает, что власть попытается ввести цензуру после выборов

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Отзыв законопроекта об уголовной ответственности за клевету его автором – просто игра на публику, считает оппозиционный депутат Александр Третьяков. Об этом он сказал в интервью журналистам.

«Как человек, много лет развивавший свободную прессу в Украине и имеющий опыт управления медиа-холдингом, считаю, что уголовное наказание за клевету – это особо циничная форма цензуры», - заявил политик.

Он выразил убеждение в том, что власть испугалась реакции граждан и только сделала вид, что отступила. На самом деле она пытается ввести общество в заблуждение, уверен народный депутат.

В подтверждение своих слов он напомнил о высказываниях «регионалов», выступивших за необходимость вернуться к внесению изменений в Уголовный кодекс, которые предусматривают уголовное наказание за клевету.

«Тем более, что отзыв законопроекта, прошедшего первое чтение, не гарантирует того, что к нему впоследствии не вернутся, - заявил Александр Третьяков. – Очевидно, следует рассматривать законопроект о клевете во втором чтении, в ходе которого внести предложение и отклонить его окончательно как неприемлемый».

В то же время, Александр Третьяков считает, что власть попытается ввести цензуру через механизм уголовного наказания после парламентских выборов.

При этом политик отметил, что данные покушения власти на свободу слова и демократию, будут восприняты крайне отрицательно. «В Украине рождается гражданское общество, - сказал он. - Именно гражданское общество консолидированно выступило против попытки ввести цензуру. Думаю, что власть не расстанется так просто со своей идеей ввести уголовное наказание за клевету, чтобы заткнуть рот честным журналистам».

Как известно, автор законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс, устанавливающих уголовную ответственность за клевету, член Партии регионов В. Журавский зарегистрировал проект Постановления об отзыве своего законопроекта, принятого в первом чтении.

Напомним, Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.

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