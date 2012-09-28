Один из убитых в "Караване" не был охранником и погиб случайно

{1-} Один из погибших в «Караване» не был охранником и случайно зашел в комнату перед трагедией, передает «Сегодня».
Как выяснилось, 28-летний Дмитрий Марченко был инженером по охране труда и зашел к секьюрити по делу, хотя находиться в том помещении он не должен был.
На видео, снятом в комнате охраны, он сидит не в форме, а в гражданской одежде.
Полное видео трагедии в "Караване" смотрите ЗДЕСЬ
Отметим, что единственный выживший свидетель расстрела – Павел Феденков – получил два ранения в живот и шею, и сейчас находится в реанимации под охраной милиции.
Врачи называют его состояние тяжелым.
Напомним, как сообщалось ранее, эксперты-криминалисты утверждают, что пистолет и патроны, которыми пользовался убийца, скорее всего, были самодельными – преступник брал использованные гильзы от пистолета Макарова, вставлял новые капсюли, отмерял нужное количество пороха и забивал самодельную пулю.
Напомним, вчера, 27 сентября, на телеканале ICTV появилось эксклюзивное видео момента убийства и разговора злоумышленника с охранниками в комнате в ТРЦ «Караван».
Милиция продолжает поиски преступника.
Новости по теме:
Новые версии расстрела в «Караване»: стрелок мог быть уличным киллером
Милиция до сих пор не знает, кто и почему стрелял в "Караване"
Обнародовано полное видео расстрела в "Караване"
СМИ раскрыли полную версию расстрела в "Караване": убийце не хватило патронов