Один из убитых в "Караване" не был охранником и погиб случайно

{1-} Один из погибших в «Караване» не был охранником и случайно зашел в комнату перед трагедией, передает «Сегодня».

Как выяснилось, 28-летний Дмитрий Марченко был инженером по охране труда и зашел к секьюрити по делу, хотя находиться в том помещении он не должен был.

На видео, снятом в комнате охраны, он сидит не в форме, а в гражданской одежде.

Полное видео трагедии в "Караване" смотрите ЗДЕСЬ

Отметим, что единственный выживший свидетель расстрела – Павел Феденков – получил два ранения в живот и шею, и сейчас находится в реанимации под охраной милиции.

Врачи называют его состояние тяжелым.

Напомним, как сообщалось ранее, эксперты-криминалисты утверждают, что пистолет и патроны, которыми пользовался убийца, скорее всего, были самодельными – преступник брал использованные гильзы от пистолета Макарова, вставлял новые капсюли, отмерял нужное количество пороха и забивал самодельную пулю.

Напомним, вчера, 27 сентября, на телеканале ICTV появилось эксклюзивное видео момента убийства и разговора злоумышленника с охранниками в комнате в ТРЦ «Караван».

Милиция продолжает поиски преступника.

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