Топливо Westinghouse имеет конструкционные проблемы - эксперт

Три тепловыделяющих сборки производства американской компании Westinghouse (ТВС-W) оказались непригодными к дальнейшей эксплуатации на втором энергоблоке Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС) в связи с повреждениями, вызванными их конструкционными недоработками.

Такое мнение высказала исполнительный директор по ядерной и радиационной безопасности и научно-технической поддержки НАЭК «Энергоатом» Наталья Шумкова в ходе круглого стола по проблемам ядерного топлива, прошедшего 27 сентября в Киеве в рамках Дня атомной энергетики на Х Международном форуме «Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее».

Выявленные в ходе ремонтной кампании 2012 г. на втором и третьем энергоблоках ЮУАЭС формоизменения ТВС-W вызвали «большой резонанс в прессе», в связи с чем представитель НАЭК «Энергоатом» особо отметила, что «разгерметизации тепловыделяющих сборок не было» и что «проблемы возникли с головками ТВС».

В результате этого инцидента компания обратилась к производителю с требованием внести изменения в конструкцию ТВС-W. По мнению Натальи Шумковой необходимые изменения американская сторона осуществит уже в 2013 г.

В то же время она отметила, что на сегодняшний день в Украине действует запрет на эксплуатацию свежего ядерного топлива Westinghouse. Однако, несмотря на это, НАЭК «Энергоатом» принял решение продолжать использование неповрежденных ТВС-W в одной активной зоне вместе с топливом российского производства.

«Сформирована активная зона, к которой мы так долго шли», – заявила Наталья Шумкова, подчеркнув, что именно в этом и состоит политика диверсификации поставщиков ядерного топлива, реализуемая сегодня НАЭК «Энергоатом».

Напомним, что 26 сентября НАЭК «Энергоатом» заявил о намерении взыскать с американской компании Westinghouse компенсацию за некачественное ядерное топливо, в результате проблем с которым ремонтная кампания на втором и третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС затянулась и обернулась для компании многомиллионными убытками.