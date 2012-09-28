Эксперты: Украина для США - на уровне Монголии и Намибии

Интересы Украины в глобальном сотрудничестве за время президентства Обамы перестали быть важными для США.

Об этом заявил народный депутат Тарас Чорновил в комментариях «Главреду».

«Украина полностью выпала из стратегических направлений для США. Мы теперь на уровне третьих контактов. Где-то возле Монголии и Намибии», - уверен депутат.

Политические эксперты также считают, что Украина для США находится в списке среди африканских стран.

«Если судить по последним геополитическим движениям, по финансовым ресурсам, по геополитическим устремлениям, то, конечно, для Соединенных Штатов сегодня Северная Африка и Ближний Восток на порядок важнее, чем Украина», - заявил «Главреду» политолог Дмитрий Выдрин.

«На каком месте мы находимся после африканских и ближневосточных стран, мне тяжело сказать. Думаю, все можно оценить по запасам нефти. Чем больше запас нефти, тем почему-то страна интереснее для Соединенных Штатов», - отметил эксперт.

В свою очередь, экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил «Главреду», что США сохраняют дистанцию в ожидании выборов Рады.

«Дистанция между нашими странами сохраняется и, наверное, она до конца октября останется такой. А дальше все будет зависеть от ситуации с выборами. Особенно со стороны независимых наблюдателей. Демократические принципы всегда будут оставаться для США на первом плане», - спрогнозировал Огрызко.

Фото: president.gov.ua

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