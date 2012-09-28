Брейвик требует вернуть ему униформу тамплиеров, в которой он совершил теракт

{1-}Норвежский террорист Андерс Брейвик требует от полиции вернуть ему одежду рыцарей-тамплиеров и другие вещи, изъятые в ходе обысков.

По данным норвежской полиции, у Брейвика, осужденный на 21 год тюрьмы за убийство 77 человек, в ходе обысков было изъято около пяти тысяч предметов, сообщает РИА Новости.

"Он хочет, чтобы ему вернули очень немногие вещи из всего этого. То, что он хочет получить больше всего - это униформа и всякое другое с символикой, связанной с рыцарским орденом тамплиеров", - сообщил журналистам представитель полиции Осло Рогер Лунд (Roger Lund).

По его словам, полиция сейчас изучает возможность возвращения вещей Брейвику, однако, скорее всего этого не произойдет.

Напомним, Андерс Брейвик 22 июля 2011 года устроил взрыв в правительственном квартале норвежской столицы, в результате которого погибли восемь человек, а затем открыл стрельбу в молодежном лагере рабочей партии Норвегии на острове Утёйя, где им были убиты 69 человек.

"Норвежский стрелок" называл себя членом ордена тамплиеров и настаивал в ходе суда, что своими действиями пытался привлечь внимание правительства и общества к проблеме исламизации Европы, засилья в стране мигрантов и вырождения норвежской нации.

Фото: aftenposten.no

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