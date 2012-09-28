Президент Виктор Янукович почтил память жертв Бабьего Яра и возложил цветы к памятнику в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" в Киеве.



Как сообщает пресс-служба главы государства, в церемонии также приняли участие киевский голова Александр Попов, глава Киевской обладминистрации Анатолий Присяжнюк, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, чиновники, представители духовенства, общественности.





Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.



СПРАВКА. 19 сентября 1941 Киев был оккупирован немецкими фашистами. 28 сентября 1941 на улицах Киева было развешено оповещения о том, что все евреи должны появиться в район улицы Мельникова. 29 и 30 сентября 1941 года состоялись первые расстрелы евреев.



Всего за годы оккупации в Бабьем Яру было похоронено по разным оценкам от 100 до 200 тыс. человек. Кроме евреев там были также расстреляны жители Киева других национальностей, военнопленные Красной Армии и ОУН-УПА, цыгане, а также душевнобольные.



После завершения ВОВ советская власть пыталась скрыть трагедию Бабьего Яра, но в 1966 году по случаю 25-й годовщины трагедии прошли акции протеста, после чего было принято решение об установке памятника.

фото: nbnews.com.ua

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