В России запретили фильм «Невинность мусульман»

28 сентября 2012, 12:42

{1-}В России суд в Грозном признал скандальный фильм "Невиновность мусульман" экстремистским.

Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике, печати и информации Мурат Тагиев.

По закону, решение российского суда о запрете того или иного экстремистского материала распространяется на всю страну. Однако параллельно другие суды в стране также могут рассматривать аналогичные представления прокуратуры и принимать решения, в случае же разночтений в судебных решениях Верховный суд РФ выносит постановление пленума, в котором судебная практика приводится к единообразию, сообщает РИА Новости.

27 сентября, операторы мобильной связи на Северном Кавказе ограничили доступ к "Невиновности мусульман" и всему сайту YouTube, где он размещен, а также ряду других ресурсов. Лента вызвала острую реакцию в мусульманских странах, где прошли массовые акции протеста.

Вопрос о запрете фильма 1 октября рассмотрит и Тверской суд Москвы. Роскомнадзор ранее призвал операторов связи РФ блокировать доступ своих абонентов к фильму еще до решения суда.

"Фильм повествует о жизни пророка Мухаммада и его сподвижников в искаженной и оскорбительной форме. В связи с этим мы обратились в Ленинский районный суд с иском признать данный фильм экстремистским и разжигающим межконфессиональную и межнациональную рознь на религиозной почве. Иск был удовлетворен", - сказал Тагиев.

По его словам, суд установил, что "неприятие необходимых мер по пресечению неконтролируемого распространения оскорбляющего религиозные чувства социально опасного, провокационного видеоматериала может повлечь серьезные негативные последствия".

Эти последствия могут быть связаны "с дестабилизацией политической обстановки во всем регионе, значительная часть населения которого исповедует ислам", отметил чиновник.

Напомним, сегодня в США был арестован и помещен под стражу предполагаемый продюсер фильма "Невинность мусульман", вызвавшего массовые акции протеста в исламском мире. Как объявила прокуратура Лос-Анджелеса, Накула Басели Накула был задержан по подозрению в нарушении условий досрочного освобождения из тюрьмы.

Фото: кадр из фильма "Невинность мусульман"

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