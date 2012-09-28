Милиция рассказала, как спастись при стрельбе в супермаркете

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В столичной милиции «Главреду» рассказали, как себя вести обычному человеку, попавшему в перестрелку посреди крупного магазина.

«Надо реально оценивать ситуацию. Безоружный человек, не имеющий специальной подготовки, никак не может противостоять преступнику, открывающему беспорядочную стрельбу», - заявил представитель киевской милиции Игорь Михалко.

По его словам, все, что можно сделать в этой ситуации – упасть на пол и спрятаться за каким-нибудь укрытием. Также милиционер пояснил, что преступник чаще всего стреляет на уровне своей руки, а в ноги – крайне редко.

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«Даже когда ведется беспорядочная стрельба, она ведется где-то на уровне пояса, на уровне груди. Поэтому на полу – самое безопасное место», - заверил милиционер.

Кроме того, важно сразу же вызвать милицию.

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«Кассиры, если магазины оборудованы «тревожными кнопками», естественно, должны нажимать их. По вызову является подразделение ГСО и находящийся ближе всего к месту происшествия патруль. Они расставлены с не очень большим интервалом, поэтому являются по вызову очень быстро», - заверил Михалко.

Напомним, как сообщал «Главред», в ТРЦ «Караван» 26 сентября посетитель супермаркета, уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников и скрылся с места преступления.

фото: УНИАН

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