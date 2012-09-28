Тюремщики отказали Тимошенко в свидании с Яценюком и Турчиновым

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Экс-премьеру Юлии Тимошенко 28 сентября отказали в свидании с лидерам объединенной оппозиции Арсению Яценюку, АлександруТурчинову и Григорию Немыре.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пенитенциарной службы.

"Разрешение на такое свидание руководством учреждения предоставлено не было, о чем была проинформирована сама Тимошенко с разъяснением причин и ссылкой на нормативную базу", – сообщает пресс-служба.

При этом в сообщении отмечается, что сами указанные граждане с просьбой о свидании к руководству учреждения не обращались.

Пенитенциарная служба напоминает, в соответствии с действующей нормативно-правовой базой предоставление свиданий с осужденными, которые проходят курс лечения в стационарных условиях, на период лечения приостанавливается. Право на общение с осужденными имеют только адвокаты и медицинский персонал.

"Согласно рекомендациям немецких врачей клиники "Шарите" значительное количество встреч негативно влияет на процесс реабилитации Тимошенко, в связи с чем врачи рекомендовали максимально ограничить количество встреч на время пребывания осужденного в стационарном учреждении и сосредоточиться именно на реабилитационном процессе", – говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что врачи и защитники имеют доступ к Тимошенко без ограничений. Служба напомнила, что во время пребывания Тимошенко в Центральной клинической больнице "Укрзализныци" ей больше 180 раз предоставлялись встречи с представителями Европарламента, дипломатических миссий международных и зарубежных организационно-правовых институтов, политическими деятелями и отдельными гражданами.

Как ранее писал Главред, 20 сентября экс-премьеру Юлии Тимошенко не разрешили встретиться с руководителем центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции "Батьківщина" Александром Турчиновым и председателем совета Объединенной оппозиции Арсением Яценюком. По данным службы партии, встреча соратников с экс-премьером должна была состояться по просьбе Юлии Тимошенко 20 сентября.



"Таким образом, Государственная пенитенциарная служба Украины в который раз нарушила статью 110 Уголовно-исполнительного кодекса Украины", - считают в оппозиции.

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