Эксперт рассказал об ошибках погибших охранников "Каравана"

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Охранники «Каравана», погибшие в нелепой ситуации от руки мелкого вора, просто не имели возможности спастись в противостоянии с умелым стрелком.

Об этом «Главреду» рассказал полковник милиции в отставке, телеведущий криминальной хроники Константин Стогний.

По его словам, главное противоречие, которое привело к трагедии – расхождение между тем, что должны делать охранники по закону и тем, что они делают на самом деле в аналогичных ситуациях.

«По закону, если есть подозрения относительно какого-либо субъекта, сотрудники охраны должны задержать его и не производить с ним никаких действий до прихода милиции. Уже милиция имеет право его обыскивать, составлять протокол и т.п. К сожалению, действительность наша не такова, а законы не совершенны», - уверен Стогний.

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Опытный криминалист заверил, что охранники в большинстве случаев действует не так, как положено по закону – они сами пытаются разрешить конфликты – вернуть товар и компенсировать затраты.

«В редких случаях милиция включается в эти разбирательства. И не всегда она приезжает по вызову. Да и сами охранники понимают, что на все нюансы милиция выезжать не может. По каждому случая хищения шоколадки или любой другой мелочи милиция не приедет», - уверен Стогний.

Эксперт предположил, что охранники «Каравана» пытались самостоятельно досмотреть нарушителя.

«В этом была их роковая ошибка, потому что они не имели права этого делать. Но реалии таковы, что они вынуждены. Если бы охранники не пытались сами его обыскать, то, думаю, были бы другие варианты развития событий, не такие трагичные», - заверил криминалист.

После анализа видеозаписи камер наблюдения Стогний предположил, что преступник изначально не собирался применять оружие.

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«Видимо, он (преступник – прим.ред.) решил договориться с охранниками «полюбовно», надеясь оставить меньше следов. Из того, что мне известно от оперативников и из камер наблюдения, я могу судить о том, что изначально у преступника не было намерений стрелять, он пытался отдать украденную флешку и уйти оттуда», - рассказал криминалист.

В то же время, охранники, работая по принятому сценарию, совершили роковую ошибку, стоившую им жизни.

«По просьбе охранников он выложил на стол все содержимое карманов. Просьба охранников в данном случае логична, но задержанный в подобной ситуации имеет право отказаться от этого. Он выполнял распоряжения охраны до момента, пока его не попросили предъявить содержимое кармана, где лежал пистолет. Не будь этого досмотра, он, возможно, не стал бы применять оружие», - уверен Стогний.

фото: стоп-кадр youtube.com

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